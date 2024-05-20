موديست يوجّه رسالة مؤثرة إلى معلول بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة دعم إلى زميله التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي عقب إصابته بوتر اكيليس في المباراة الأخيرة.

وأصيب معلول بوتر اكسليس في الدقائق الأولى من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا علردى ملعب رادس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

- رسالة موديست لمعلول

وخضع الدولي التونسي لجراحة عاجلة صباح اليوم من إصابة وتر اكيليس والتي سوف تبعده عن المشاركة مع الفريق لعدة أشهر.

ودعم موديست زميله برسالة عبر خاصية "اليوميات" على حسابه بمنصة "إنستجرام"، جاء فيها: "أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي".

وتابع: "سوف نقدم كل جهدنا للفوز بهذه الكأس من أجلك".

ويذكر أن تتجه إدارة النادي الأهلي، لتجديد عقد معلول في الفترة القادمة رغم إصابته الأخيرة، تقديرا لجهود ومسيرة اللاعب الكبيرة داخل القلعة الحمراء.