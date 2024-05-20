نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد لوكا مودريتش قائد وسط ريال مدريد، على رأس قائمة منتخب كرواتيا المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

كشف زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، اليوم، عن القائمة المختارة للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، التي ستقام في ألمانيا، منتصف يونيو المقبل.

وشهدت قائمة منتخب كرواتيا، تواجد لوكا مودريتش، صاحب الـ38 عامًا، الذي سيلعب البطولة القارية الأخيرة له مع بلاده قبل أن يقرر الاعتزال الدولي بشكل نهائي.

جاءت قائمة منتخب كرواتيا، كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش، إيفوشيتش، لابروفيتش

خط الدفاع: فيدا، يورانوفيتش، سوسا، جفارديول، شوتالو، ستانيشيتش، بونجراشيتش، إيرليتش

خط الوسط: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش، فلاشيتش، ماجير، إيفانوشيتش، لوكا سوشيتش، باتورينا

الهجوم: بيريسيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش، بجاكا، بوديمير، باشاليتش

ويتواجد منتخب كرواتيا، في المجموعة الثانية بأمم أوروبا إلى جانب منتخبات إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.