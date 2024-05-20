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أحمد جودة - القاهرة - وعد أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، "بالقتال حتى النهاية" للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بعد أسوأ موسم للفريق في حقبة الدوري الممتاز.

أونانا يعد جماهير مانشستر يونايتد بالقتال حتى النهاية

وباتت مشاركة مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، متوقفة على الفوز على جاره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، وأكد أونانا أنه يعتزم إنهاء أول مواسمه في أولد ترافود بشكل جيد، وإهداء لقب للجماهير.

وقال أونانا 28 عاما لقناة مانشستر يونايتد: "كان موسما صعبا عليهم وعلينا".

وأضاف: "يجب أن نفوز باللقب لأجلهم لأنهم يسافرون كيلومترات كثيرة لدعمنا ونحن نشعر بهم".

وأردف: "يدعموننا دائما عندما نكون محبطين، لذلك من هنا يمكننا فقط شكرهم على كل دعمهم طوال العام".

وأكد: "بالنسبة لي، كانت الأمور صعبة في البداية، وكانوا خلفي لذلك أنا ممتن لهم".

وأتم "دعونا ننهي الأمر يوم السبت في ويمبلي، سنتواجد هناك وسنقاتل للنهاية".