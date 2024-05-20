نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| كاف يُدين أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان.. ويتخذ هذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، لفتح تحقيق رسمي من خلال لجنة الانضباط للتحقيق، وذلك لما صدر في مباراة أمس عقب انتهاء المباراة بين الزمالك ونهضة بركان، لما وصفها بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة.

كاف يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية

حدث ذلك عقب انتهاء مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، توتال إنيرجيز، بين نادي الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي، الذي جرى في القاهرة، مصر، يوم الأحد 19 مايو 2024.

وأكد "كاف"، إن الأطراف التالية أسمائهم معرضين لعقوبات إذا تمت ادانتهم في التحقيق، وهم: "جماهير الزمالك - لاعبي الزمالك- مسؤولي الزمالك- اي جهات اخرى يثبت تورطتها في الاحداث التنظيمية المؤسفة سواء اثناء أو عقب المباراة"

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في "الكاف" للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها.