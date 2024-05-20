نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نبأ صادم يُعكر فرحة الزمالك بلقب الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل أمس الأحد الموافق 19 مايو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان بهدف نظيف في مباراة الإياب التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك لن يستفيد بجائزة الكونفدرالية

ولم تكتمل فرحة الزمالك بفوز اللقب سريعا، حيث أعلن موقع “L 360” المغربي عن أن الفريق الأبيض لن يستفيد بجائزة بطولة الكونفدرالية والتي تقدر بمبلغ 2 مليون دولار، لأنها ستذهب إلى حساب لاعبهم السابق خالد بوطيب بعد فوزه بالقضية الأخيرة في الفيفا.

وتتجه قيمة جائزة الزمالك، إلى حساب الدولي المغربي السابق خالد بوطيب، بعدما كان ينتظر الزمالك للحصول على الجائزة لحل أيضا أزمة القيد للقدرة على ضم لاعبين جدد في بداية الموسم الجديد.

وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب، والمقدرة بـ 2.4 مليون يورو.