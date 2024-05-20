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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية أمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

