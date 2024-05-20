نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأهلي والترجي.. تغيير ملعب مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نقل مباراة مودرن فيوتشر أمام الزمالك إلى ملعب المقاولون العرب بدلًا من استاد القاهرة الدولي.

وجاء ذلك بناءً على لوائح الكاف والتي تنص على استلام استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ 72 ساعة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الترجي على استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل والموافق الـ25 مايو.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك

ويقام اللقاء الخميس المقبل الموافق الـ23 من شهر مايو الجاري، وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وكان مودرن فيوتشر قد عاد لطريق الانتصارات من جديد بعد فوز ثمين بهدف نظيف على حساب إنبي في أول مباراة بقيادة المدرب طلعت يوسف.

بينما توج الزمالك بلقب كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية " بعد الفوز على نهضة بركان أمس بهدف نظيف.