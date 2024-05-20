نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يقود قائمة منتخب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2024 واستبعاد ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين، بعد فترة غياب التوقف الدولي في مارس الماضي للإصابة مع فريقه إنتر ميامي.

وشهدت القائمة تواجد ميسي استعدادًا لمواجهتي الإكوادور وجواتيمالا الودية حيث أنها تعد القائمة المؤقتة لكوبا أمريكا.

كما تم استبعاد باولو ديبالا نجم روما وضم جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة الأرجنتين المبدئية لكوبا أمريكا

وجاءت قائمة الأرجنتيني لمواجهتي الإكوادور وجواتيمالا، كالآتي:

حراس المرمى: ديبو مارتنيز، أرماني، رولي

خط الدفاع: روميرو، اليساندرو مارتينيز، اوتاميندي، مولينا، مونتيل، اكونيا، تافليافيكو، باليردي، بيتزيلا، كوارتا

خط الوسط: دي باول، ماك اليستر، إنزو، باريديس، بالاسيوس، جيدو، لوسيلسو، باركو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، دي ماريا، ألفاريز، لاوتارو، جارناتشو، جونزاليس، كاربوني، كوريا