معتز زدام أفضل لاعب في مباراة المصري وإنبي

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أحمد جودة - القاهرة - حصل معتز زدام لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره إنبي والتي جمعت بينهم بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أفضل لاعب في مباراة المصري وإنبي

حسم التعادل السلبي مباراة المصري وإنبي دون أهداف في المباراة التي انتهت بينهم منذ قليل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وبهذه النتيجة؛ يرتفع رصيد المصري 38 نقطة ليحتل المركز الثاني بينما إنبي يحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وضمت التشكيلة الأساسية للنادي المصري كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة إرتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، محمد طارق، عمرو موسى، اسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.

وادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: محمد العتباني حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ورجب محمد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

نقلت هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.