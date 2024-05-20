نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد الأهلي بطلا للجمهورية مواليد 2003 بعد رفض شكوى إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم اتحاد الكرة المصري الجدل حول بطولة الجمهورية 2003، الذي شهدت احتفال الأهلي وإنبي باللقب ذاته.

وحفظ اتحاد الكرة الشكوى المقدمة من نادي انبي ضد اللاعب إبراهيم سعيد فهمي لاعب المصري مواليد ٢٠٠٣ والذي اتهم فيها الفريق البترولي بإشراك اللاعب بأوراق مزورة.

كما حفظ شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري مواليد ٢٠٠٣، ليتوج الأهلي باللقب رسميا.

بداية القصة

في المباراة الختامية لهذه البطولة تواجه الأهلي وإنبي في البطولة ليتفوق الأهلي برباعية مقابل ثلاثية للفريق البترولي.

واحتفلت القلعة الحمراء باللقب بعد الفوز، على الرغم من التساوي في عدد النقاط إلا أن المواجهات المباشرة، وعدد الأهداف ترجح كفة الأهلي.

بينما احتفل انبي باللقب أيضا في انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى الفريق البترولي.

لكن عقب التحقيقات تقرر منح اللقب الأهلي بعد رفض شكوى إنبي بشكل إنبي.

