نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 مدربًا يشاركون في الرخصة التدريبية "A" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد 25 مدربًا، في الدورة التدريبية للرخصة A تحت إشراف علاء نبيل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

والمدربون الـ25 الذين تواجدوا في الدورة التدريبية للرخصة A هم:

(أحمد سامي سعد، أحمد محمود صالح، رضا شحاته السيد، كرم مرسي عبد السلام، يوسف حمدي يوسف، هيثم صالح عبد الجواد، وائل عبد الرحيم أمين كوندي، أيمن عبد المنعم سراج، محمد عبد المنعم محمد حسن، أحمد محمد رضا فتح الله، خالد متولي حسانين محمد، محمد حليم السيد، أبو المجد محمد مصطفى، عبد الحميد حسن عبد الحميد، حسن أحمد محمد موسي، عرفة محمد صالح صلاح الدين محمد صلاح، محمد سليمان ذكي علي (حمص)، سمير إبراهيم كمونة، عبد المؤمن عبد الغفار، أيمن المزين، مصطفي محمد مصطفي مرعي، حسن مصطفي، عبد الله رجب، وليد أبو العلا محمد).

وتلقت إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل وجمال محمد علي أوراق المتقدمين للحصول على الرخصة A الأفريقية وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر تحت إشراف كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ودكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.