محمد حليم السيد أيو المجد محمد مصطفى عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن أحمد محمد موسي عرفة محمد صالح صلاح الدين محمد صلاح محمد سليمان ذكي علي (حمص) سمير إبراهيم كمونة عبد المؤمن عبد الغفار أيمن المزين مصطفي محمد مصطفي مرعي حسن مصطفي عبد الله رجب وليد أبو العلا محمد وتلقت إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل وجمال محمد علي أوراق المتقدمين للحصول على الرخصة A الأفريقية وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر تحت إشراف كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ودكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندى مقرر إدارة المدربين.

والمدربون الـ25 الذين تواجدوا في الدورة التدريبية للرخصة A هم:

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 مدرب يشاركون في الرخصة التدريبية A في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية