مصر تعتزم الترشح لاستضافة البطولة العربية للمصارعة

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الاتحاد المصري للمصارعة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة والمقرر إقامته في المملكة الأردنية.

واختار اتحاد المصارعة، العضو محمد محمود العميد هانى عبّد الفتاح لتمثيل مصر في احتماع الاتحاد العربي.

وقال عضو اتحاد المصارعة أنه مشاركته تأتي على هامش تواجد مصر في البطولة العربية للناشئين والشباب التى تستضيفها الأردن خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٥ مايو الجاري.

وكشف أنه سيقوم بتقديم ملف مصر لاستضافة للبطولة العربية للكبار لعام ٢٠٢٥، في إطار حرص الاتحاد المصرى على تنظيم البطولات الدولية لتحقيق اكبر استفادة للاعبين والحكام والمدربين من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة المدارس المختلفة في رياضة المصارعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي قبل بشكل رسمي ملف ترشح مصر لتنظيم بطولتى العالم للمراحل السنية تحت ١٧ والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو وتحت ٢٣ سنة والمقرر إقامتها خلال شهر اكتوبر العام المقبل.

و يحظى الملف المصري بدعم كبير رغم قوة المنافسة، وذلك بعد المستوى المبهر الذي ظهر به تنظيم البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد والتي اقيمت في الإسكندرية مؤخرا بجانب استيفاء جميع الشروط الخاصة بالفنادق وصالة اللعب والاستقبال والانتقالات والتامين.