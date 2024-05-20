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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وجود ثنائي عالمي على طاولة نادي الاتحاد السعودي من أجل خلافة مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ثنائي عالمي مرشح لخلافة جالاردو في تدريب الاتحاد السعودي

وتتجه إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى إعلان رحيل مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق، بشكل رسمي، حيث أكدت تقارير أن تم الاستقرار على إقالته بعد انتهاء الموسم الحالي.

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى فريق اتحاد جدة خلال الموسم الحالي، ووقوعه في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 51 نقطة.

وأكد الصحفي الموثوق برونو اندرادي، أن جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري، يأتيان على رأس المرشحين لتدريب نادي الاتحاد السعودي، في الموسم القادم.

جدير بالذكر أن يوفنتوس الإيطالي كان قد أعلن بشكل رسمي عن رحيل أليجري، قبل أيام قليلة.

