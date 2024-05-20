نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن انقسام كبير داخل نادي برشلونة الإسباني بسبب موقفهم من رحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق نهاية الموسم.

لابورتا يريد رحيل تشافي

وأكدت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يريد رحيل المدرب تشافي نهاية الموسم حيث أنه لا يزال غاضبا منه بسبب تصريحاته الأخيرة حول أزمة النادي.

وتابعت بأن رئيس النادي الكتالوني يأمل في التعاقد مع الألماني هانز فليك لتدريب الفريق أو المدرب توماس توخيل.

وذكرت أن رافا يوستي نائب رئيس البارسا يريد إقناع خوان لابورتا ببقاء المدرب تشافي هيرنانديز مع نادي برشلونة في الموسم القادم.

وعلى الجانب الآخر يريد ديكو المدير الرياضي للنادي التعاقد مع تياجو موتا مدرب نادي بولونيا الإيطالي أو تصعيد رافا ماركيز.