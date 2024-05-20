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أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر القاهري على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

المصري يلاقي النصر القاهري وديًا غدًا استعدادًا لمواجهة فيوتشر

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري.

كان المصري قد خاض اليوم الاثنين مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق انبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

حصل معتز زدام لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره إنبي والتي جمعت بينهم بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 33نقطة.

