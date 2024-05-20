نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يعلن تعيين آرني سلوت مدربًا جديدًا وموعد بدء مهامه رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول عن اسم مدربه الجديد بدلًا من يورجن كلوب، حيث قام بتعيين الهولندي آرني سلوت كمدير فني للفريق.

ورحل يورجن كلوب بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران ليفربول، وحقق معهم العديد من الإنجازات.

آرني سلوت خليفة كلوب في ليفربول

وكشف نادي ليفربول عن اسم مدربه الجديد عبر بيان جاء كالتالي: "يمكننا أن نعلن أن آرني سلوت سيصبح المدير الفني الجديد للنادي".

وأضاف البيان "سلوت سيتولى منصبه رسميًا في 1 يونيو 2024، بعد حصوله على تصريح العمل".

وعلى الجانب الآخر؛ قد أعلن المدير الفني لفريق فينورد الهولندي عن تولي سبوت سيتولي قيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارا من الموسم القادم، وجاء المدرب مؤكدا على ذلك خلال تصريحاته منذ أيام في المؤتمر الصحفي قائلا: "يمكنني أن أؤكد إني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".