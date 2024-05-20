لاعب مانشستر سيتي: جوارديولا يحفزنا للقاء وست هام بهذه الطريقة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جوارديولا يحفز لاعبي مانشستر سيتي قبل لقاء وست هام

أكد المدافع جوسكو جفارديول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا قام بتحفيزهم بشكل كبير قبل لقاء وست هام.

وتابع المدافع جفارديول في تصريحات صحفية له: "لم يناقش معنا بيب جوارديولا أي أمور تكتيكية خلال الاستعدادات لمباراة وست هام، وإنما عرض لنا مقطع عن أبرز ما قدمناه هذا الموسم".

وتألق جفارديول بشكل كبير مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم وساهم في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة هذا الموسم.

وتفوق مانشستر سيتي على نظيره فريق آرسنال في سباق حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.