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أحمد جودة - القاهرة - قدم حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك التهنئة لجماهير الفريق والجهاز الفني واللاعبين وكل من شارك في الوقوف بجانب الأبيض خلال مباراته التي اقيمت أمس الأحد بينه وبين نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

"الزمالك أولًا".. حسين لبيب يقدم التهنئة للفارس الابيض بمناسبة حصوله على اللقب الإفريقي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحصول على اللقب الإفريقي بعد فوزه على نهضة بركان بهدف نظيف في مباراة الإياب التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي.

ونشر رئيس نادي الزمالك التهنئة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: " الزمالك اولا.. خالص التهنئه لجماهير واعضاء النادي العظيمه بمناسبه الفوز ببطوله كأس الكونفدرالية الإفريقية، كل الشكر والعرفان لجماهيرنا العظيمة التي لا مثيل لها في العالم وننحني احتراما وتقديرا لهذه الجماهير الغفيرة والمخلصة التي سطرت بأحرف من النور ملحمه حبا صادقا لنادي الزمالك و كان لدعمهم اللامحدود للفريق ابلغ الاثر في تجاوز العقبات والصعاب وصولا لتحقيق البطوله الغالية وإليهم بتوفيق من الله يرجع الفضل الأول.

وواصل: "ونؤكد لهم ان تمثيلكم شرفا نفخر به ودعمكم سيبقى دوما دينا في اعناقنا يدفعنا لبذل كل الجهد لاسعادكم

كما يتقدم المجلس بالتهنئة لابطال المشهد صناع النصر من اللاعبين واعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري ويتوجه اليهم بكل الشكر على ما قدموا من الجهد والعرق والعمل الجاد ".

واختتم: "وندعوا الجميع إلى التكاتف لرفع شأن النادي وحصد مزيد من البطولات ولنصنع معا مستقبلا افضل يليق بالنادي وجماهيره.. عاش نادي الزمالك آكبر قلعة رياضية في مصر".