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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام الوحدة بالتعاقد مع المصري أحمد حجازي نجم دفاع الاتحاد السعودي في حالة عدم استمراره في الموسم المقبل مع الاتحاد.

هل يستمر أحمد حجازي في الدوري السعودي؟

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية أن الوحدة يرغب في حل مشكلة دفاعه بالتعاقد مع أحمد حجازي إذا رحل عن الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الوحدة يرغب في ترميم دفاعه الذي يرتكب الأخطاء مباراة تلو الأخرى مما يتسبب في نزيف الفريق للنقاط.

ولفتت الصحيفة السعودية أن إدارة الوحدة ستبدأ التجهيز للموسم المقبل بعد تأكد بقاء الفريق في الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن الوحدة يحتاج إلى نقطة واحدة بغض النظر عن نتائج الأندية الأخرى وذلك في مباراتيه المتبقيتين أمام الأخدود والهلال.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن معظم أجانب الوحدة لن يستمروا وهم: البرازيلي انسيلمو دي مورايس والمغربيان فيصل فجر وجواد الياميق والفرنسي بوجيل والهولندي فيتو.

جدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق 10 انتصارات و5 تعادلات مقابل 17 هزيمة.

