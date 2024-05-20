نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيسوس يكشف مصيره رسميًا من البقاء مع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي موقفه من البقاء مع النادي في الموسم الجديد.

خيسوس مستمر مع الهلال

وأكد خيسوس في رسالة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به انستجرام قائلا: "أعتقد بأنني سأتوصل إلى اتفاق مع إدارة الهلال خلال هذا الأسبوع من أجل تجديد عقدي".

وتابع:" لا أعتقد أنه يمكنك الحصول على موسم أفضل من هذا في المسابقات المحلية، وشكرًا لكم لدعمكم، ودعونا نستعد للقاء القادم ولنضمن فوزًا آخر".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته لمواجهة نظيره فريق الطائي مساء يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الجولة 33.