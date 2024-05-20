نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف تفاصيل محمد شحاتة أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب الوسط خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة محمد شحاتة عبارة عن شد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني استبدال اللاعب في مباراة نهضة بركان أمس لعدم تفاقم الإصابة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

