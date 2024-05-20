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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن خضوع النجم عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لعملية جراحية غدًا الثلاثاء.

عمر مرموش يخضع لعملية جراحية غدًا الثلاثاء

وكشف مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن إجراء عملية جراحية للنجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق في يده اليسرى وذلك غدا الثلاثاء.

وأكد نادي آينتراخت فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:" نتمنى لك عملية ناجحة، عمر سيخضع لعملية جراحية في يده اليسرى غدا الثلاثاء".

وسوف يغيب مرموش عن معسكر الفراعنة القادم في شهر يونيو استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم القادم.

وسجل عمر مرموش 12 هدف مع نادي آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني، إضافة إلى صناعته لـ 6 أهداف.

