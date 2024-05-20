حارس آرسنال يحدد موقفه من البقاء

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ديفيد رايا حارس مرمى آرسنال الإنجليزي والمعار من نادي برينتفورد حتى نهاية الموسم الحالي، عن موقفه من البقاء مع الجانرز في الفترة المقبلة.

ديفيد رايا يريد البقاء مع آرسنال

وتمكن الحارس ديفيد رايا من التألق بشكل كبير مع نادي آرسنال هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولفت الأنظار إليه.

وأكد رايا في تصريحات صحفية له:" التوقيع بشكل دائم ليس من مسؤوليتي، الأمر متروك للنادي وميكيل، إذا كان أدائي جيدًا بما فيه الكفاية، آمل أن يعرضوا علي عقدًا".

وتابع: "بالطبع أود أن أكون هنا في الموسم المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون أمرًا رائعًا حلم يتحقق، لا أريد أن يتوقف الأمر هنا، أريد المزيد، أريد الفوز بالبطولات مع أرسنال".

وفشل نادي آرسنال في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3/1.