محمد صلاح يودع يورجن كلوب بكلمات مؤثرة عقب رحيله عن ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على توديع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بكلمات مؤثرة منذ قليل.

أعلن يورجن كلوب رحيله عن تدريب فريق ليفربول، مع نهاية الموسم الجاري، بعدما انتهى عقده بشكل رسمي مع الريدز.

محمد صلاح يودع كلوب بهذه الكلمات

ونشر محمد صلاح، صورة له بجانب كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها: " كان من الرائع الفوز بكل تلك الجوائز ومشاركة الخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

وقام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتوديع لاعبي وجماهير الريدز، في مباراة الأمس الأخيرة له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره وولفرهامبتون.

وفاز ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة.