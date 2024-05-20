نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الطبي بالمصري يطمئن على حالة اللاعب غيلاس جناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس جناوي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابة اللاعب بكدمة قوية في الساق، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة اليوم أمام انبي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

الجهاز الطبي بالمصري يطمئن على حالة اللاعب غيلاس جناوي

هذا ومن المنتظر أن يخضع اللاعب اعتبارا من غد الثلاثاء لبرنامج استشفائي تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباريات المقبلة للفريق.

أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر القاهري على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري.

كان المصري قد خاض اليوم الاثنين مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق انبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

