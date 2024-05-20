نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مرموش يخضع لجراحة وميسي في قائمة الأرجنتين وكاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 15-5-2024 في السطور التالية:

مرموش يخضع لعملية جراحية

كشف مسؤولو نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن إجراء عملية جراحية للنجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق في يده اليسرى وذلك غدا الثلاثاء.

وأكد نادي آينتراخت فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نتمنى لك عملية ناجحة، عمر سيخضع لعملية جراحية في يده اليسرى غدا الثلاثاء".

ويغيب مرموش عن معسكر الفراعنة القادم في شهر يونيو استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم القادم.

ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا

عاد ليونيل ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين، بعد فترة غياب التوقف الدولي في مارس الماضي للإصابة مع فريقه إنتر ميامي.

كما تم استبعاد باولو ديبالا نجم روما وضم جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراس المرمى: ديبو مارتنيز، ارماني، رولي.

خط الدفاع: روميرو، اليساندرو مارتينيز، اوتاميندي، مولينا، مونتيل، اكونيا، تافليافيكو، باليردي، بيتزيلا، كوارتا

خط الوسط: دي باول، ماك اليستر، إنزو، باريديس، بالاسيوس، جيدو، لوسيلسو، باركو

خط الهجوم: ميسي،دي ماريا، ألفاريز، لاوتارو، جارناتشو، جونزاليس، كاربوني، كوريا

نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب المقاولون العرب

بناءًا على طلب الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإستلام ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاث أيام، فقد تقرر نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل إلى ملعب ستاد المقاولون العرب.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك الخميس المقبل بالأسبوع الرابع والعشرين من دوري نايل على ملعب ستاد المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً.

كاف يُدين أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بفتح تحقيق رسمي من خلال لجنة الانضباط للتحقيق، وذلك لما صدر في مباراة أمس عقب انتهاء المباراة بين الزمالك ونهضة بركان، لما وصفها بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة.

وأكد "كاف"، إن الأطراف التالية أسمائهم معرضين لعقوبات إذا تمت ادانتهم في التحقيق، وهم: "جماهير الزمالك - لاعبي الزمالك- مسؤولي الزمالك- اي جهات اخرى يثبت تورطتها في الاحداث التنظيمية المؤسفة سواء اثناء أو عقب المباراة"

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في "الكاف" للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها.