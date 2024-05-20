نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الطيب يشعل غضب جمهور الأهلي بسبب محمد هاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استفز المعلق الرياضي أحمد الطيب، جماهير النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد الطيب: محمد هاني كوكتيل إمكانيات فنية وبدنية

قال أحمد الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "محمد هاني كوكتيل إمكانيات فنية وبدنية ولو مش عاوزينه هاتوه الزمالك واتفرجوا عليه".

وأشعلت كلمات الطيب غضب جماهير المارد الأحمر، خاصة وانتماءه معلوم عند الجميع بأنه زملكاوي، ودائم الهجوم على كل من ينتمي للنادي الأهلي.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت على ملعب رادس بتونس، ليلتقيا الفريقان مرة أخرى على استاد القاهرة في مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 من شهر مايو الجاري.