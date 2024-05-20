ليفربول يعلن تعاقده مع أرني سلوت

ليفربول يعلن تعاقده مع أرني سلوتأعلن ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع أرني سلوت مدرب فينوورد لخلافة يورغن كلوب الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان: "يسعدنا الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع أرنه سلوت ليصبح مدربا جديدا للفريق وسيتولى منصبه رسميا في الأول من يونيو 2024 شريطة الحصول على تصريح العمل".

وتولى سلوت تدريب نادي فينورد النيذرلاندي منذ عام 2021، وفاز بلقب الدوري النيذرلاندي في موسم 2022-2023 إلى جانب كأس نيذرلاندز هذا الموسم.

ووصل فينوورد أيضا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في موسم سلوت الأول مع النادي.

وكان كلوب أعلن في يناير الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة بالمنصب، لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.