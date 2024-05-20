نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يجني ثمار تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز نادي مانشستر سيتسي أرقامه التاريخي بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من البطولة عقب منافسه شرسة مع الأندية.

توج نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي في رقم قياسي وتاريخي.

تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة الأخيرة من البطولة.

مكاسب مانشستر سيتي من بطولة الدوري

حصد مانشستر سيتي اللقب للمرة السادسة في التاريخ والرابعة على التوالي، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، الذي كان ينافس طوال الموسم على اللقب.

يعد فريق السيتي أول فريق يحصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية منذ انطلاقها موسم 1888- 1889.

وكان مانشستر سيتي قد توج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، فيما توجت 5 أندية باللقب 3 مرات على التوالي.

ويعد المدرب الأسباني بيب جوارديولا أكثر مدرب توج بألقاب في التاريخ برصيد 38 لقب، خلف السير أليكس فيرجسون المتصدر للقائمة الذهبية التاريخية برصيد 49 بطولة.

