نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادٍ إنجليزي ينافس بايرن ميونخ على أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحد الأندية الإنجليزية، رغبته في التعاقد مع الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

أراوخو مطلوب في أستون فيلا

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن رونالد أراوخو يدخل دائرة اهتمامات إدارة أستون فيلا، للتوقيع معه خلال ميركاتو الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن مونشي المدير الرياضي لنادي أستون فيلا كان في زيارة لمدينة برشلونة قبل أسابيع وأخبر الإدارة أنهم سيُقدمون عرضًا من أجل أراوخو إذا تأهلوا لدوري أبطال أوروبا.

وبات أستون فيلا بعد التأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا، على وشك تقديم عرض رسمي لينافس بايرن ميونخ على ضم رونالد أراوخو.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة متمسكة باستمرار أراوخو كونه من الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني، ومن المنتظر حسم مصيره بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي.