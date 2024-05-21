نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: سعيد باللقب الأول لي مع الزمالك.. وقمت بتوجيه رسالة شكر لـ ياسين لبحيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك سعادته الشديدة بتحقيق لقب الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان، مؤكدا أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر وهو شرف لأي لاعب بكل تأكيد، مشيرًا إلى أنه حال انضمامه سيبذل قصارى جهده من أجل المشاركة وتقديم مستوى قوي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الموسم الماضي لم يظهر لاعبو الزمالك بالمستوى المطلوب في ظل العديد من الأزمات، ولكن مع عودة الاستقرار وظهور دوافع جديدة، كل اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات يقدمون مستوى مميز للغاية".

وأضاف: "ألعب مع منتخب مصر منذ وقت طويل، وفي الموسم الماضي مشاكل النادي وراء الظهور الغير جيد لمعظم اللاعبين، ودائمًا أركز في الملعب فقط، من أجل تقديم أفضل مستوى، ومع التدعيمات الأخيرة والمدرب جوميز قدمنا مستوى جيد، والنتيجة ظهرت بالتتويج بالكونفدرالية".

وواصل: "أشكر ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان، فهو يتمتع بالاخلاق العالية، وقام بحمايتي من إصابة قوية، كان من الممكن أن اتعرض لخلع في الكتف أو إصابة في الرقبة، وقمت بمراسلته عبر حسابه ووجهت له الشكر، وكرة القدم هي الاخلاق والروح الرياضية".

وزاد: "الحمد لله على تحقيق البطولة الاولى مع الزمالك، وهي بطولة الجماهير التي دعمت وساندت الفريق منذ التواجد معنا في غانا، وقبل المباراة شاهدنا الملعب وكنا قلقين للغاية، وكنا في حالة تركيز، وتكلل تعب الفريق بتحقيق اللقب وأسعدنا الجمهور بتحقيق اللقب، ونتمنى الحصول على المزيد من البطولات".

وأكمل: "أتمنى التوفيق للأهلي في نهائي إفريقيا، ولا نفكر في اي شئ حاليا سوى بطولة الدوري المصري، ونريد التركيز في المرحلة المقبلة ولازالت المسابقة طويلة، ودائما أكون سعيد بالتواجد في المباريات الجماهيرية، لأن الضغوط دائما هي من تصنع اللاعبين الكبار، وأتمنى دائمًا وجود الجمهور ودعمنا بقوة في المباريات وهم كانوا سبب في الفوز على الأهلي والتتويج بالكونفدرالية".

وأتم: "أوجه الشكر لجماهير نادي الزمالك، وقدمنا مستوى مميز بسبب الجمهور الذي كان موجودًا في الملعب، كنا نشعر بالضغط والارهاق في بعض الفترات خصوصا قبل النهائي، لكن بالدعم الجماهيري استطعنا التغلب على كل العقبات وتوجنا بالكونفدرالية".