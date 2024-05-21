نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. رئيس الزمالك يحسم مصير زيزو وشيكابالا من الرحيل عن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مفاجأة مدوية بشأن موقف الثنائي أحمد سيد زيزو وقائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحقق الفارس الأبيض لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز أمام نظيره نادي نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

- حقيقة رحيل شيكابالا وزيزو

وأكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" مجلس الإدارة بالكامل يعمل في اتجاه واحد فقط وهو مصلحة القلعة البيضاء والجميع يعطي وقت ومجهود إضافي للنادي".

وتابع:" جماهير الزمالك هي الدعم الأول لنا، وأطالبهم للصبر في الفترة القادمة لحل العديد من الأزمات ومساندتهم لنا ستجعلنا نستمر".

وأختتم:" البعض يحاول تصدير صورة أن توجد أزمة بين الإدارة وزيزو بشأن تجديد عقده، واللاعب قال بنفسه هو زملكاوي وأنا أكررها زيزو سيستمر، وشيكابالا هو القائد الأكبر وأسطورة الزمالك ومستمر مع الأبيض وهو فقط من يحدد موعد اعتزاله".