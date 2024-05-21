نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستضيف بلدية المحلة نظيره الداخلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وفي تمام الساعة السابعة مساءً، يلتقي الجونة مع نظيره طلائع الجيش على استاد "خالد بشارة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نايل.

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، عبر قنواتها.