مارك فوتا: لاعب كبير في أياكس أخبرني أن حسام غالي يجب أن ينضم إليهم

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن رأيه في الثنائي المصري حسام غالي وشريف إكرامي، مشيرًا إلى أن الأخير تعرض للظلم بسبب اللغة.

وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "حسام غالي وشريف إكرامي من الشخصيات الجيدة داخل الملعب في مركزي حراسة المرمى ووسط الملعب".

وأكمل: "حسام غالي لاعبين جيد للغاية في وسط الملعب ويقرأ المباراة بشكل جيد، وكان لديه أسلوب معين في اللاعب يجعل منه لاعبًا محبوبًا من مدافعي فريقه".

وأردف: "إكرامي لم يكن محظوظ في تلك الفترة لأن كومان أختار لاعب أخر بسبب اللغة، وأعتقد أنه كان لديه سمات شخصية ومن أسرة رياضية، فوالده حارس مرمى أيضًا.

وذكر: "عندما كنت في فينورد كان هناك حديث للتعاقد مع فان بيرسي في سن مبكر، ولكن بعد ذلك وقع حسام غالي لـ توتنهام، وكان الاختيار في بعض الأحيان أننا بحاجة للاعب خط وسط مدافع، وحسام غالي لاعب متميز.

وأتم: "هناك لاعب كبير في أياكس أخبرني أن حسام غالي يجيب أن ينضم إلى أياكس".