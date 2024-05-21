نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال لـ توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تدخله في مستقبل حسام غالي وتغيير وجهته من آرسنال لـ توتنهام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "حسام غالي أسطورة من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو أخ وصديق لي".

وتابع: "عندما كنت في توتنهام كان مارتن يول مدرب الأهلي السابق مدربًا لـ سبيرز في تلك الفترة فذهبت له وأخبرته أن الصحافة الهولندية تتابع حسام غالي وتقول أنه يقترب من آرسنال".

وأكمل: "قمت بأخذ صورة الخبر وذهبت لـ يول وأخبرته أن الصحافة تقول إن أرسنال يريد غالي، وبعد 5 أيام توتنهام وقعت مع حسام غالي بشكل رسمي".