الرياضة

ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال لـ توتنهام

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال لـ توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تدخله في مستقبل حسام غالي وتغيير وجهته من آرسنال لـ توتنهام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "حسام غالي أسطورة من أساطير النادي ومنتخب مصر، وهو أخ وصديق لي".

وتابع: "عندما كنت في توتنهام كان مارتن يول مدرب الأهلي السابق مدربًا لـ سبيرز في تلك الفترة فذهبت له وأخبرته أن الصحافة الهولندية تتابع حسام غالي وتقول أنه يقترب من آرسنال".

وأكمل: "قمت بأخذ صورة الخبر وذهبت لـ يول وأخبرته أن الصحافة تقول إن أرسنال يريد غالي، وبعد 5 أيام توتنهام وقعت مع حسام غالي بشكل رسمي".

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا