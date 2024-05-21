نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب: زيزو سيجدد عقده وصبحى وعواد مستمران مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حسين لبيب رئيس نادى الزمالك مصير ثلاثى القلعة البيضاء أحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحى ومحمد عواد من البقاء داخل الفريق خاصة أن عقودهم أوشكت على الانتهاء.

أكد لبيب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن زيزو من أهم اللاعبين داخل نادى الزمالك وسيجدد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يشعر بالسعادة بارتداء القميص الأبيض.

وأوضح رئيس نادى الزمالك أن محمد صبحى ومحمد عواد حراس الزمالك مستمران مع الفريق ولن يرحلوا،مطالبًا الجميع بتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم نشرها عن الفريق.

تابع رئيس الزمالك:" أتمنى فوز الاهلى على الترجى التونسي يوم السبت المقبل والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقى".

وواصل:" أعشق نادى الزمالك الذى تربيت داخله ولقطة الجرى داخل الاستاد عفوية للفرح مع جمهور الزمالك الكبير التى تواجد فى استاد القاهرة الدولى بعشرات الألأف".

وأكمل:" فى فترة قدومنا لنادى الزمالك لم يكن أحد متفائلًا فى حل المشاكل لكن مع الوقت استطعنا التغلب على كل الصعوبات ولا يوجد نادى مر بكم هذه المشاكل العملاقة".