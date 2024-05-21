فيرونا يضمن البقاء في "الكالشيو"تعادل يوفنتوس مع مضيفه بولونيا 3 - 3، وضمن هيلاس فيرونا بقاءه في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين 2 - 1، يوم الاثنين في ختام مباريات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من "الكالشيو".

ففي المباراة الأولى افتتح بولونيا التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة ريكاردو كالافيوري، وأضاف الأرجنتيني سانتياغو كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة (11)، وعزز كالافيوري تقدم بولونيا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مطلع الشوط الثاني (53).

وانتفض يوفنتوس في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدفين عبر الدولي فيديريكو كييزا (76) والبديل الدولي البولندي أركاديوش ميليك (83) قبل أن يدرك له البديل الآخر التركي كينان يلديز التعادل (84).

ورفع بولونيا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن يوفنتوس الرابع والمتساوي معه في رصيد النقاط.

وفشل يوفنتوس المتوج بلقب كأس إيطاليا /الأربعاء/ الماضي على حساب أتالانتا برغامو، في تحقيق الفوز في المباراة السادسة تواليا في الدوري، حيث سقط في فخ التعادل في جميعها.

أما في المباراة الثانية، ضمن هيلاس فيرونا بقاءه في الدرجة الأولى بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين 2 - 1، وسجل السلوفاكي توماس سوسلوف (22) وميكايل فولورونشو (45+3) هدفي فيرونا، وجوليو ماجيروي (90) هدف ساليرنيتانا.

وحقق فيرونا الأهم بفوزه على ساليرنيتانا وارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة مستفيدا من تعادل أودينيزي السابع عشر مع إمبولي الثامن عشر 1-1 أمس /الأحد/، حيث ابتعد عن الأول بفارق ثلاث نقاط وعن الثاني، صاحب آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، بفارق أربع نقاط قبل مرحلة من نهاية الموسم.

واستفاد كالياري الخامس عشر برصيد 36 نقطة من فوز فيرونا وضمن بدوره بقاءه. وانحصرت المنافسة على البقاء بين فروزينوني السادس عشر (35) وأودينيزي السابع عشر (34) وإمبولي الثامن عشر (33).

ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الدرجة الأولى، وقد يكون ذلك كافيا لأودينيزي في حال تعثر إمبولي المطالب بالفوز على روما لتفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية.

وفي المرحلة الأخيرة /الأحد/ المقبل، يلعب فروزينوني مع أودينيزي، وإمبولي مع روما.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان توج باللقب من الجولة الـ33 ويملك حاليا 93 نقطة ويلعب في الجولة الأخيرة أمام هيلاس فيرونا.