نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة الاستثمار الرياضي في الأندية ومراكز الشباب وموقفه من الحضور الجماهيري للدوري الرباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن موقفه من الاستثمار الرياضي في الأندية ومراكز الشباب، وموقفه من الحضور الجماهيري في الدوري الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور خلال زيارته لجامعة المنصورة من أحل مناقشة رسالة علمية: "الدولة المصرية تسير جنبًا إلى جنب مع العلم كما وصفها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي دولة العلم والعمل وهذا منهجنا في وزارة الشباب والرياضة".

وتابع: "أشكر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة على الاستقبال، وجامعة المنصور لها ثقل علمي كبير بين الجامعات المصرية".

وأكمل: "نقوم بتطبيق الاستثمار الرياضي في مراكز الشباب، والأندية، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات خلال 5 سنوات في تطوير القطاع الخاص بمراكز الشباب بلغ 3.8 مليار، 6.5 مليار تقريبًا في الأندية، ونقوم بالتوعية من أجل التطوير ونحاول التعديل في قانون الرياضة لاتاحة الفرصة للأندية والشركات".

وأكمل: وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلة وشركة تذكرتي والاتحاد المصري ورابطة الأندية، الجميع يد واحدة ونحاول جاهدين لعودة الجماهير بشكل أكبر وننظر لمستقبل أفضل".

وعن الحضور الجماهيري في الدورة الرباعية المؤهلة للممتاز.. قال: " طبعا، نسير وفقًا لنظام واحد للجميع".