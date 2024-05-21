نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك فوتا: الأهلي حقق نتائج وبطولات كثيرة بسبب لاعبي الإسماعيلي.. وهذه أسعد لحظاتي مع الدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار مارك فوتا مدرب الإسماعيلي السابق إلى دور لاعبي الدراويش في تتويج الأهلي بالعديد من البطولات المختلفة خلال الفترة الماضية

وقال مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي حقق نتائج وبطولات كثيرة بسبب لاعبي الإسماعيلي".

وأكمل: "مانويل جوزيه مدرب محترف وحازم واللاعب المصري يحتاج لمثل هذه السمات، اللاعب المصري لديه الطاقة والروح القتالية وجيل الأهلي مع جوزيه كان عظيم للغاية وكذلك جيل الدراويش كان قويًا للغاية".

وأتم: "معتصم سالم كان يرغب دائما في تسجيل الأهداف، وكنت أخبره لأنه مدافع لا بد وأن تدافع أولا، وكان يستمع لكلامي ولكنه كان يحب تسجيل الأهداف".

وذكر: "لعبت أمام الأهلي وكنت محظوظًا بالفوز عليهم مرتين وهذه أفضل لحظاتي مع الدراويش، أحمد علي وعبدالله الشحات والسعيد وشادي محمد أعرف كل شئ عن الأهلي، ولا تستطيع أن تنتصر على فريق كهذا دون الإعداد الجيد".