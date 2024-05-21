نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن أبو جريشة: لا يمكن المقارنة بين جيلي والجيل الحالي.. ومارك فوتا مدرب كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح محمد محسن أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق الفارق بين جيله والجيل الحالي للدراويش، مشيرًا إلى أن اللاعبين الحاليين يقدمون موسم جيد محليًا.

وسبق وعمل محمد محسن أبو جريشة مديرًا فنيًا للإسماعيلي مؤقتًا في مباراة ثم مدربًا مساعدًا خلال الفترة من موسم 17/18 حتى 19/20 ثم مدبًا مساعدًا في الجونة خلال موسمي 20/2021 و2021/2022 ومدربًا مساعدًا بصفوف الداخلية في موسم 22/23.

وقال أبو جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "كل وقت وله أذان، وجيلنا كان به مجموعة كبيرة متأقلمة معًا بشكل كبير".

وتابع: "الإسماعيلي الآن يمر بمرحلة ثانية، من الممكن أن نقول عنها أنها مرحلة إحلال وتجديد، مرحلة انتقالية، وستكون جيدة على المدى البعيد والنادي كان بحاجة لذلك، الجميع يعلم حجم المشاكل التي تعرض لها النادي مؤخرًا.

وأتم: "جمهور الدراويش داعم كبير للفريق ولا بد من دعم الجهاز الفني أيضًا، والفريق يقدم أداء ثابت مؤخرًا، وأري أن اللاعبين سيظهرون بشكل أفضل في الفترة، ولكن جيلنا كان مختلف لاننا كنا معًا وبدأنا معًا، ومن الصعب المقارنة بين الجيلين بسبب الظروف المختلفة.

وأردف: "من الطبيعي أن تجد ضغط كبير على اللاعبين عند اللعب لنادي جماهيري".

واختتم: "كنت أعمل في السعودية مع جوميز وكذلك في الإمارات وتعلمت الكثير ولكن لا وجود لأي عروض لي في الوقت الحالي، ومارك فوتا مدرب كبير جدًا، ومن أول يوم له داخل النادي أثبت أنه مدرب كبير ويمكن الاستفاده منه بشكل كبير".