نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه الشديد من الأحداث الخاصة بمراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه مندهش من سوء التنظيم الذي صاحب نزول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وباتريس موتسيبي رئيس الكاف من أجل تسليم الكأس للزمالك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك يقول أنه ليس مسئولا عن التنظيم، والكاف هو المسئول عن التنظيم مع الاتحاد المصري، لكن المشهد لم يكن جيدًا للغاية".

وأضاف: "هناك أمور غريبة حصلت في مراسم التتويج، منها نزول عدد كبير من الجماهير للملعب، ولمدة 45 دقيقة تأخر تسليم كأس البطولة لفريق الزمالك".

وواصل: "تعامل الشركة المنظمة مع احداث ما بعد المباراة لم يكن جيدًا، وشاهدنا بطولات مثل كأس العالم يتم تسليم الميداليات والكأس بعد عشر دقائق من انتهاء المباراة".