نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: علي معلول يعود للملاعب بعد 4 أشهر على أقصى تقدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يغيب 4 أشهر عن الملاعب.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإصابة عبارة عن قطع جزئي في وتر أكيليس بنسبة 60% وهو ما يعني أن غيابه لن يطول عن 4 أشهر وسوف يعود للملاعب".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يفتح ملف تجديد عقد معلول بعد إصابته كما تردد، خاصةً أن اللاعب كان يخضع للجراحة والفريق يركز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن في كل الأحوال النادي سوف يتفاوض معه من أجل التجديد ومن الوارد استمراره".