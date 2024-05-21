نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: فوز الزمالك بالكونفدرالية سيمنح لاعبيه ثقة كبيرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن ردود أفعال الجماهير تجاه لقطة ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان مع دونجا لاعب الزمالك هي أفضل تكريم له، خصوصًا أنه نال إشادة كبيرة بعد المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب المغربي بالتأكيد وصل له كل ما يقال عنه، خصوصًا أنه رغم اللقاء كان في توقيت حرج وفريقه خاسر بهدف، لكنه قام بإعلاء الروح الرياضية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نبيل عماد دونجا يقدم مستوى طيب مع الزمالك، وعندما يكون الفريق مكتمل تكون النتائج أفضل، وأيضا ظهر اللاعبون بمستوى طيب، وهو لاعب مُجتهد وفي الشهور الماضية يقدم مستوى مميز، وأنصحه دائما بعدم الانفعال والتركيز فقط في الملعب".

وأضاف: "الزمالك كان يمر بفترة صعبة، لكن مكسب البطولة سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة، وأيضا الجهاز الفني سيحصل على دفعة كبيرة وثقة، والتتويج باللقب بداية جيدة، مع تحقيق المزيد من الاستقرار، وكذلك إصلاح العديد من الأمور خلال المرحلة المقبلة من جانب مجلس الإدارة".

وأكد: "إصلاح الأخطاء والزمالك يحقق المكاسب أفضل بكل تأكيد عندما يكون هناك تدخلات وإصلاح والفريق يفتقد الألقاب".

وأتم: "الزمالك سوف يستفيد كثيرا من التتويج بالكونفدرالية، والجهاز الفني والإدارة حصلا على ثقة ودفعة كبيرة للغاية".