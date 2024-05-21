الرياضة

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء ؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري نايل في معرفة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

ويشهد اليوم الثلاثاء 21-5-2024، إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق بلدية المحلة نظيره الداخلية، ويلتقي نادي الجونة مع طلائع الجيش، ويقابل سيراميكا كليوباترا نظيره البنك .

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

  • بلدية المحلة ضد الداخلية – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الجونة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء

حسام أشرف، بلدية المحلة: 11 هدف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا:8 أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 8 أهداف.

ياو أنور، البنك الأهلي: 8 أهداف.

ماييلي، بيراميدز: 8 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 7 أهداف.

أحمد سيد زيزو، الزمالك: 7 أهداف.

حسام حسن، سموحة: 7 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

كريم بامبو، البنك الأهلي: 7 أهداف.

صديق أوجولا، سيراميكا: 7 أهداف.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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