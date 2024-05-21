نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء ؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري نايل في معرفة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.
ويشهد اليوم الثلاثاء 21-5-2024، إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق بلدية المحلة نظيره الداخلية، ويلتقي نادي الجونة مع طلائع الجيش، ويقابل سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري
- بلدية المحلة ضد الداخلية – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- الجونة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء
حسام أشرف، بلدية المحلة: 11 هدف.
مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.
أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا:8 أهداف.
مصطفى زيكو، زد: 8 أهداف.
ياو أنور، البنك الأهلي: 8 أهداف.
ماييلي، بيراميدز: 8 أهداف.
ميدو جابر، المصري: 7 أهداف.
أحمد سيد زيزو، الزمالك: 7 أهداف.
حسام حسن، سموحة: 7 أهداف.
محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.
كريم بامبو، البنك الأهلي: 7 أهداف.
صديق أوجولا، سيراميكا: 7 أهداف.