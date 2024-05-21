نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري نايل في معرفة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين.

ويشهد اليوم الثلاثاء 21-5-2024، إقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق بلدية المحلة نظيره الداخلية، ويلتقي نادي الجونة مع طلائع الجيش، ويقابل سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

بلدية المحلة ضد الداخلية – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجونة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء

حسام أشرف، بلدية المحلة: 11 هدف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا:8 أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 8 أهداف.

ياو أنور، البنك الأهلي: 8 أهداف.

ماييلي، بيراميدز: 8 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 7 أهداف.

أحمد سيد زيزو، الزمالك: 7 أهداف.

حسام حسن، سموحة: 7 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

كريم بامبو، البنك الأهلي: 7 أهداف.

صديق أوجولا، سيراميكا: 7 أهداف.