نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في الجولة الـ24 من دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

بلدية المحلة ضد الداخلية – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجونة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

1- بيراميدز: 50 نقطة.

2- المصري: 38 نقطة.

3- نادي زد: 37 نقطة.

4- الاتحاد السكندري: 36 نقطة.

5- سموحة: 34 نقطة.

6- الأهلي: 33 نقطة.

7- إنبي: 33 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا: 31 نقطة.

9- فيوتشر: 30 نقطة.

10- طلائع الجيش: 29 نقطة.

11- الجونة: 29 نقطة.

12- الإسماعيلي: 26 نقطة.

13- الزمالك: 24 نقطة.

14- البنك الأهلي: 22 نقطة.

15- فاركو: 20 نقطة.

16- بلدية المحلة: 19 نقطة.

17- المقاولون العرب: 16 نقطة.

18- الداخلية: 12 نقطة.