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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الأمس.

محمد صلاح: جمهور الزمالك قدم ملحمة في مباراة نهضة بركان

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن جمهور الزمالك قدم ملحمة في مباراة نهضة بركان وكان أحد أسباب الفوز على الفريق المغربي ".