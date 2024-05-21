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أحمد جودة - القاهرة - كشف جريسي بنزيما، شقيق كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، حقيقة الأنباء التي تفيد برغبة اللاعب الفرنسي في مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى أوروبا.

شقيق بنزيما يكشف حقيقة رحيله عن اتحاد جدة

انضم بنزيما لصفوف اتحاد جدة في بداية الموسم الحالي بعد مسيرة تاريخية مع ريال مدريد استمرت 14 موسمًا، أصبح خلالها أحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الملكي.

وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية قد أكدت أن كريم بنزيما أعرب للمقربين منه عن شعوره بالندم والإحباط خلال تجربته مع اتحاد جدة، مقارنة بما كان عليه في ريال مدريد.

وأوضحت الشبكة أن الدولي الفرنسي يرغب في مغادرة الاتحاد، إلا أن صندوق الاستثمار الذي يدير انتقالاته يسعى لنقله إلى نادٍ آخر داخل السعودية.

ورد شقيق بنزيما على هذه الأخبار بنشر صورة للنجم الفرنسي عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا بكلمة واحدة "زائف" وأضاف تعبيرات ساخرة.

يذكر أن بنزيما تعرض للعديد من الانتقادات الجماهيرية خلال الموسم الحالي بسبب مردوده المتواضع، حيث سجل 9 أهداف فقط في الدوري السعودي حتى الآن.