هل ينتقل كلوب إلى الدوري السعودي؟.. مفاجأة كبرى بشأن وجهته المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، عن وجهة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي القادمة، بعدما رحل بشكل رسمي عن الريدز.

حيث ودع يورجن كلوب لاعبي وجماهير نادي ليفربول، في المباراة الأخيرة له ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعلن الريدز رحيل الألماني بشكل رسمي.

وأعلن نادي ليفربول، تعيين الهولندي أرني سلوت مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للألماني يورجن كلوب.

وجهة يورجن كلوب القادمة

وأكد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يورجن كلوب وبيب جوارديولا سيتجهان إلى التدريب في الدوري السعودي.

واكمل عبد العزيز المريسل: "رغم خلافه مع محمد صلاح، ولكن يورجن كلوب مدرب مميز وننتظره بعد انتهاء فترة راحته".

واختتم: " جوارديولا قادم إلى دوري روشن لا محالة، ولكني لا أعلم إلى أي نادٍ".

