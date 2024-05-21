نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفاجئ تركي آل الشيخ بقرار صادم بسبب كريسيتانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقرار صادم منذ ساعات قليلة.

تركي آل الشيخ ينشر صورة له مع كريستيانو رونالدو

وحرص تركي آل الشيخ، على إعادة نشر الصورة التي وضعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، خلال حضورهما، نزال الوزن الثقيل للملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري والتي شهدتها العاصمة السعودية، الرياض يوم السبت الماضي.

ليونيل ميسي يفاجئ تركي آل الشيخ بهذا القرار

وقام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، بإلغاء متابعة المستشار تركي آل الشيخ على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، بعد الصورة الاخيرة التي نشرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتواجد على رأس قائمة منتخب الأرجنتين، للمشاركة في المعسكر المقبل، استعدادًا لانطلاق مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024، في شهر يونيو المقبل.

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